Remmelt Vetkamp nieuw lid raad van bestuur Koninklijke Kentalis

Remmelt Vetkamp (53) start per 1 september als lid van de raad van bestuur van Koninklijke Kentalis. Hij komt over van Nyenrode Business Universiteit waar hij vicevoorzitter is van het bestuur.

Vetkamp heeft ervaring met bestuurlijke functies in zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. Naast Nyenrode werkte hij eerder bij Zuyd Hogeschool. Ook was het CFO bij reisorganisatie Thomas Cook en XS4ALL Internet BV. Bij KPN was hij rond de eeuwwisseling actief als manager.

“Communicatie met anderen is essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving”, zegt Vetkamp. “Het is van grote betekenis om mensen met een beperking in de communicatie de beste zorg en het beste onderwijs te geven. Ik kijk er naar uit om als bestuurder vorm te geven aan de verdere ontwikkeling en bloei van Kentalis.”