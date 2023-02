Renseigneringsplicht geldt ook voor zorgaanbieders

Staatssecretaris Van Rij van Financiën schreef dit in een antwoord op Kamervragen.

De renseignering van deze gegevens door zorgaanbieders is volgens Van Rij juist van belang. Dit omdat er veel voor de btw onbelaste werkzaamheden worden verricht. Dit is van belang als contra-informatie voor de inkomensheffing en voor de Voor ingevulde aangifte (VIA).

Aanlevering gegevens

De gegevens over een bepaald kalenderjaar moeten uiterlijk op 31 januari van het daaropvolgende kalenderjaar worden aangeleverd. Feitelijk moest de nieuwe renseigneringsstroom voor het eerst per 1 januari 2023 plaatsvinden. Publicatie hiervan in het Staatsblad op 7 juli 2021 moest zowel de Belastingdienst als de administratieplichtigen voldoende tijd geven om het nieuwe proces op tijd en toereikend in te richten.