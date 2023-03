Revalidatie Friesland en ZONL bundelen krachten

Revalidatie Friesland en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) slaan de handen ineen voor drempelloze revalidatiezorg in de gemeenten Noordoostpolder en Urk.

Beide organisaties verwachten dat, onder meer door vergrijzing, het aantal inwoners van de gemeenten Noordoostpolder en Urk met een revalidatievraag én behoefte aan advies en ondersteuning op het gebied van preventie en herstel snel zal toenemen.

‘’We willen niet de zorg van gisteren regelen, maar ver vooruitkijken en gebruikmaken van alle middelen die ons tegenwoordig ter beschikking staan”, aldus bestuurder Peter Visch van Revalidatie Friesland: “Onze patiënt is hierin leidend. We willen de organisatie die ontstaat door onze samenwerking zo ‘neerzetten’ dat het zorgpad dat de patiënt bewandelt soepel verloopt zonder vertraging en gebrekkige informatie-uitwisseling.”

Eenduidige behandeling

Revalidatie Friesland en ZONL willen dat patiënten, ongeacht zijn of haar aandoening, een eenduidige behandeling krijgen. Waar financieel mogelijk worden drempels tussen de zorgvormen weggenomen en kiezen ze voor ‘drempelloze zorg’. De nadruk op het gezamenlijke zorgaanbod moet zoveel mogelijk liggen op verplaatsing van zorg. Dus: ‘Revalidatie thuis, tenzij…’

Stevig en deskundig

‘’Om dit goed uit te voeren, hebben we een stevig, deskundig en compleet team nodig van verpleegkundigen, verzorgenden, therapeuten en artsen”, zegt bestuurder Albert Hilvers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. “We zijn blij dat we door het samenvoegen van de behandelteams van Revalidatie Friesland en Revalidatie De Schakel, de locatie van ZONL, het komende jaar kunnen werken aan een deskundig en stevig team. Een team dat gezamenlijk én gemotiveerd werkt aan alle revalidatievragen vanuit Noordoostpolder, Urk en omgeving.”

Organisaties

Revalidatie Friesland biedt klinische en poliklinische revalidatie. Het revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag met locaties in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is de grootste aanbieder van zorg in de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. De organisatie biedt wonen en zorg, verzorging en verpleging thuis, behandeling en revalidatie, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning aan met kleinschalige teams.