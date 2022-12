Revalidatiecentra financieel onderuit: ‘Zorg aan kwetsbare patiënten loopt gevaar’

De zeventien revalidatiecentra in Nederland staan er financieel dramatisch voor. Bijna alle centra schrijven in 2022 rode cijfers. Sterk oplopende personeelskosten, de hoge energieprijzen en andere kostenstijgingen worden onvoldoende gecompenseerd. “Zonder oplossing op korte termijn loopt de zorg aan kwetsbare patiënten gevaar”, meldt branchevereniging Revalidatie Nederland.

Revalidatie Nederland waarschuwde Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS deze zomer al voor dreigende financiële problemen. Revalidatiecentra hebben nog meer last van inflatie en loonstijgingen dan andere zorgaanbieders, omdat zij een hoger aandeel personeelskosten hebben, meldt de branchevereniging. “Daarnaast zien revalidatiecentra steeds vaker complexe patiënten, met ernstige aandoeningen op lichamelijk, cognitief en psychisch vlak.” Revalidatiecentra zien de duurdere behandelingen voor complexere patiënten echter niet terug in de tarieven.

Systemisch falen

Het economisch bestaansrecht van revalidatiecentra is daardoor uitgehold, zegt Revalidatie Nederland. Onderzoeken van Finance Ideas en EY ondersteunen dit sombere beeld. In 2023 heeft meer dan 50 procent van de revalidatiecentra een liquiditeitsprobleem en voldoet meer dan de helft niet meer aan de voorwaarden die banken stellen. “Overal in Nederland draaien revalidatiecentra verlies. Er is dus geen sprake van een incidenteel probleem, maar van systemisch falen”, reageert Henri Plagge, bestuurslid van Revalidatie Nederland en bestuurder van Adelante, de enige Limburgse aanbieder van klinische revalidatiezorg. Steeds vaker stoppen revalidatiecentra met investeren in verduurzaming van hun gebouwen en innovaties of stellen de aanschaf van een nieuw elektronisch patiëntendossier uit. “Bij ongewijzigd beleid dreigen zelfs noodgedwongen ontslagen, terwijl iedereen ziet aankomen dat we deze vakmensen straks weer heel hard nodig hebben om de personeelstekorten op te lossen.”

Daarom luidt Revalidatie Nederland de noodklok. De branchevereniging vraagt zorgverzekeraars een eerlijke prijs te betalen voor de zorg die de medisch specialistische revalidatie biedt. “De sleutel ligt in passende tarieven”, vertelt Plagge. Daarom roept hij de Nederlandse Zorgautoriteit en zorgverzekeraars op zo snel mogelijk met Revalidatie Nederland om tafel te gaan: “Er moeten structureel hogere tarieven komen, om ervoor te zorgen dat de passende zorg die we overal in Nederland bieden ook in de toekomst nog beschikbaar is.”

Doorstroom ziekenhuizen

Revalidatiecentra bieden jaarlijks zo’n tweehonderdduizend patiënten medische specialistische revalidatiezorg. Zij zorgen ervoor dat patiënten zo snel mogelijk vanuit andere ziekenhuizen worden uitgeplaatst om daar ruimte te creëren voor nieuwe patiënten. Wanneer financiële problemen van revalidatiecentra niet worden opgelost, zijn de gevolgen direct voelbaar bij de patiënten, ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen, waarschuwt Revalidatie Nederland.