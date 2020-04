Revalidatiecentra vrezen grote drukte

Tegelijk met de afname van de druk op de intensive-careafdelingen neemt de druk bij revalidatieklinieken toe. Een landelijk beeld van deze patiëntenstroom ontbreekt. Daarom inventariseert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op dit moment hoe de revalidatieklinieken ervoor staan.

Landelijk coördinatiecentrum

Voorzitter Willem Wiegersma van Basalt in Den Haag, de grootste kliniek voor medisch specialistische revalidatie in Nederland, pleit voor de inrichting van een landelijk coördinatiecentrum voor de spreiding van revalidatiepatiënten. “We worden geconfronteerd met een grote groep nieuwe patiënten. De revalidatiezorg in Nederland kende al lange wachtlijsten en als we niet nu al actie ondernemen voorzie ik dat die wachtlijsten weer gaan groeien.” (ANP)