Revalidatiezorg op maat met digitale innovatie

HAN University en de Sint Maartenskliniek werken samen aan digitale innovaties in de revalidatiezorg. Dit doen zij in het nieuwe dubbellectoraat digitale transformatie in de revalidatiezorg.

Binnen dit dubbellectoraat doen een lector uit het gezondheidsdomein en uit het zorg-economisch domein samen onderzoek naar technologische en sociale innovatie.

Revalidatie op maat

De Sint Maartenskliniek in Nijmegen ontwikkelt gepersonaliseerde revalidatiezorg met de inzet van ICT en andere technologieën. Dit betekent dat patiënten een revalidatieprogramma op maat krijgen aangeboden. “Denk dan aan het gebruik van sensoren, virtual reality en een digitale infrastructuur die de patiëntreis ondersteunt”, zegt Lilian Beijer, projectleider innovatie bij de Sint Maartenskliniek en vanaf 1 mei een van de twee lectoren.

Thuis revalideren

Het doel van digitale zorgtechnologie is om patiënten zo veel mogelijk thuis, in hun eigen omgeving, te laten revalideren, benadrukt Beijer. “Dat betekent dat de overgang naar thuisrevalidatie soepel moet verlopen. Via een online portal kunnen zorgprofessionals, zoals de fysiotherapeut, de logopedist en de verpleegkundige het elektronisch patiëntendossier delen van mensen die revalideren na een beroerte. Zo kan de verpleegkundige bijvoorbeeld melden dat de nieuwe medicijnen van een patiënt kunnen zorgen voor vermoeidheid, wat weer belangrijk is voor de fysiotherapeut.”

Om deze revalidatiezorg op maat te ontwikkelen, werken de Sint Maartenskliniek en de HAN University of Applied Sciences samen met onder meer de Radboud Universiteit, de Universiteit Twente en technologiebedrijven.