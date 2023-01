Revant sluit zich aan bij samenwerkingsverband Basalt, Klimmendaal en Revalidatie Friesland

Revalidatiecentrum Revant heeft een intentieovereenkomst getekend om zich aan te sluiten bij Revion, een samenwerkingsverband van Basalt, Klimmendaal en Revalidatie Friesland. Ze gaan kijken in hoeverre ze elkaar kunnen versterken. De centra zijn gevestigd in regio’s die niet aan elkaar grenzen waardoor ze geen concurrenten van elkaar zijn.

De intentieovereenkomst heeft een looptijd van twaalf maanden waarbij na zes maanden zal worden geëvalueerd of Revant zich definitief aansluit bij Revion. Binnenkort zal de samenwerking van Revion in een coöperatieve vereniging verder vormgegeven worden. De effectuering hiervan zal in de loop van 2023 plaatsvinden.

Bestaande Revion partners Revalidatie Friesland, Basalt en Klimmendaal tekenden in 2021 een intentieovereenkomst en werken sindsdien intensief samen op het gebied van zorginhoud, innovatieve zorgconcepten, zorgverkoop en de optimalisatie van ondersteunende diensten zoals ict, inkoop en hrm.

Slagkracht

Volgens de partijen biedt de samenwerking de slagkracht en wendbaarheid die nodig is om bestand te zijn tegen de uitdagingen in de zorg: hoge kosten, een toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. Door de krachten te bundelen, kunnen innovatieve zorgconcepten gezamenlijk worden aangeboden bij de verzekeraars en de optimalisatie van secundaire processen geeft financiële ruimte om steviger in te zetten op technologie en e-health vanuit een centrale ict-afdeling.

Kwaliteit

“Het personeelstekort, de toenemende complexiteit van de zorgvraag en hoge kosten zijn uitdagingen waardoor de innovatie in en de kwaliteit van de revalidatiezorg in onze regio’s onder druk komt te staan”, zegt Luikje van der Dussen, bestuursvoorzitter van Revant. “Door samen te gaan werken met Revion kan Revant deze uitdagingen in de revalidatiezorg aanpakken.”