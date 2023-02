RHG voorkomt op nippertje dat rechtbank defusie terugdraait

De OR stelde vorige week voor de Ondernemingskamer dat de top van RHG de medezeggenschap van haar tijdens het defusieproces stelselmatig had genegeerd. Daardoor zouden de belangen van RHOC niet zijn meegewogen. De rechter leek het tijdens de zitting eens te zijn met de OR, waarop hij dreigde om morgen de defusie van RHG nietig te verklaren.

Omdat de rechter dat een zwaarwegende beslissing vond, heeft hij RHG en de OR van RHOC vijf dagen de tijd gegeven voor een oplossing. Anders moet het defusieproces – dat nu al ruim drie jaar duurt – worden overgedaan. De partijen zijn in december uit elkaar gegaan: Reinier de Graaf Gasthuis wordt weer zelfstandig, HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis gaan samen verder. De defusie vindt formeel op 1 maart plaats.

Grote vraagtekens

De voorzitter van de Ondernemingskamer dreigde hier vorige week een stokje voor te steken. Hij liet op de zitting doorschemeren dat RHG op vijf belangrijke momenten de OR onvoldoende inspraak had gegeven. Pas toen het besluit om te defuseren door iedereen was ondertekend, afgelopen december, werd de OR om een standpunt gevraagd. Bij deze gang van zaken had de rechter “grote vraagtekens”.

RHG maakte inspraak van de directie van RHOC ook moeilijk, omdat raad van bestuur de directeur van RHOC, Patricia Jaeger, afgelopen najaar onverwachts ontsloeg. “Pogingen om de belangen van RHOC te behartigen, hebben geleid tot haar ontslag”, aldus de OR: “De intentie van RHG was door het vertrek van de enige bestuurder zijn invloed op RHOC te vergroten en het defusieproces te vergemakkelijken.”

Toekomst orthopedische zorg

De OR van het RHOC en RHG hebben vanochtend bekendgemaakt te hebben afgesproken “op welke wijze de OR betrokken wordt bij de toekomst van de orthopedische zorg in Zoetermeer”. Het RHOC krijgt “voldoende mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen”, zegt RHG toe in een gezamenlijke verklaring.

De zorgverzekeraars twijfelen sterk aan de toekomst van RHOC, omdat het sinds de opening in 2020 verlies draait. Een ‘review’ medio dit jaar geeft hen de mogelijkheid het leegstaande deel van RHOC te bestemmen voor het ernaast gelegen LangeLand, dat toe is aan nieuwbouw. Dat zou RHG en de verzekeraars veel geld besparen. RHOC en OR hebben nu afgesproken dat de OR deel gaat uitmaken van de op te richten reviewcommissie.