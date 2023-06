Rijkswaterstaat geeft aanbieders acute zorg miljoenen vergoeding

Zo zetten de vier ambulancediensten en huisartsenposten in de regio’s meer personeel en vervoer in, zorgen verloskundigen in het “meest getroffen gebied” voor extra achterwacht en roostert het Van Weel Bethesda-ziekenhuis in Dirksland (op Goeree-Overflakkee) extra verpleegkundigen in. Diverse zorginstellingen bieden overnachtingsplekken aan voor een deel van het personeel.

Kwetsbare patiënten in de zogeheten hoogcomplexe geplande zorg kunnen de avond voor hun afspraak in het ziekenhuis blijven slapen, zodat ze niet tijdens de spits hoeven te reizen. Bij het ziekenhuis in Dirksland komt een speciale ambulance te staan, bedoeld om patiënten indien nodig van het ene naar het andere ziekenhuis over te plaatsen.

Extra reistijd

De Haringvlietbrug is van 9 juni tot en met 4 augustus dicht, de Heinenoordtunnel van 5 augustus tot en met 1 september. Omrijden moet via de Haringvlietdam (N57) of de Moerdijkbrug (A16) en leidt in beide gevallen tot veel extra reistijd. “Deze werkzaamheden zorgen voor een harde knip in het verzorgingsgebied van zorgaanbieders en kunnen leiden tot een grootschalige verkeerscongestie, met toename in reistijden van zorgverleners naar patiënten en zorgpersoneel naar werk”, schrijft het ministerie van VWS.

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) heeft bij de ministeries van VWS en van Infrastructuur en Waterstaat aangeklopt om de maatregelen te betalen. Zorgverzekeraars wilden de ‘gevolgkosten’ van de wegafsluitingen niet vergoeden. Rijkswaterstaat staat wel in voor een “substantieel deel” hiervan. (ANP)