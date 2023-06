Rijnmond Dokters krijgt nieuwe directeur

Momenteel vervult Van ‘t Hof de functie van bestuurssecretaris bij Rijnmond Dokters en is, samen met medisch directeur Martine Uil, verantwoordelijk voor de bestuurlijke taken na het vertrek van Stijn Strous.

Stabiliseren van de organisatie

Voorheen was Van ‘t Hof werkzaam als Associate Partner bij Andersson Elfers Felix, waar hij een rol speelde bij de oprichting van Rijnmond Dokters. “In mijn nieuwe rol als algemeen directeur zal ik mij inzetten voor het optimaliseren van ons ondersteuningsaanbod, zodat we nog beter aansluiten bij de behoefte in de huisartsenpraktijk en vanuit de regio een verschil kunnen maken in de toegankelijkheid van de huisartsenzorg. Ook zal ik me bezighouden met het stabiliseren van de organisatie en het versterken van onze positie als sterke gesprekspartner binnen de regio.”

Rijnmond Dokters biedt ondersteuning aan meer dan 350 huisartsen en huisartsenorganisaties op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, praktijkondersteuning, digitale zorg en ICT.