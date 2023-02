Rijnstate dringt jaarlijkse voedselverspilling terug met ruim 750 kilo

Als onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering gaat Rijnstate de voedselverspilling te lijf. Zo verkoopt het ziekenhuis tegenwoordig producten die al bijna over de uiterste houdbaarheidsdatum zijn met korting. Ook het menu is onder de loep genomen. Acht medewerkers volgden een online cursus aan de Greendish Academy, gericht op gezonde voeding en minder verspilling. Ook is het inkoopproces aangescherpt, wat zorgt voor minder eten in de prullenbak.

Toekomstplannen

De veranderingen waren onderdeel van een pilot, waar het ziekenhuis zeker vervolg aan wil geven. “We willen het assortiment in onze vending machines aanpassen om aansluiting te vinden bij de wensen en behoeften van onze medewerkers, ook na sluiting van het personeelsrestaurant”, zegt beleidsadviseur Marlijn van de Pavert in een bericht van de Alliantie. “Ook willen we het Greendish-broodje introduceren, waarmee we restanten opmaken om voedselverspilling te voorkomen.”

Rijnstate doet mee aan het programma Gelderland van Morgen. Vijftig Gelderse organisaties – waarvan tien uit de zorgsector – spannen zich onder die paraplu in om minder voedsel te verspillen. Het ziekenhuis vervult met de geleverde inspanningen en behaalde resultaten daarin een voorbeeldfunctie.