Rijnstate en Overbetuwe sluiten akkoord over nieuwe poli

Rijnstate en de gemeente Overbetuwe zijn het deze week op hoofdlijnen eens geworden over de realisatie van een nieuwe ziekenhuisvoorziening in Elst. Onderdeel van de overeenkomst is de grondaankoop.

Rjnstate wil haar zorgactiviteiten optimaal inrichten. Dat wil zeggen: de juiste zorg van hoge kwaliteit op de juiste plek door de juiste zorgverleners. De nieuwbouw in Elst past in dit voornemen. Met de verschuiving van Arnhem Zuid naar Elst wil Rijnstate een breed palet aan poliklinische zorg aanbieden, dat aansluit op de behoefte van de inwoners van de gemeente, veelal jonge gezinnen. In de hoofdvestiging in Arnhem Noord wordt vooral ruimte gecreëerd voor alle acute en complexe zorg in de regio.

Impuls

Volgens bestuursvoorzitter Wim van Harten van Rijnstate geeft de nieuwe ziekenhuisvoorziening ook een impuls aan innovatie. “Met dit akkoord kunnen we de polikliniek van de toekomst bouwen. Het is een mooie kans om te experimenteren met een innovatieve ziekenhuisvoorziening en daar ook startende bedrijven en andere zorgaanbieders bij te betrekken. De inzet van technologie wordt cruciaal voor goede, prettige en veilige zorg. ”

Wethouder Wijnte Hol van gemeente Overbetuwe spreekt van “goed nieuws”. “Deze nieuwe vestiging van Rijnstate geeft een enorm positieve impuls aan onze gemeente, op diverse gebieden. Bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid, de samenwerking met andere hulp- en maatschappelijke organisaties en voor de bereikbaarheid van zorg is het een enorme winst. ”

De gemeente gaat nu verder met het bestemmingsplan. De details werken beide partijen samen verder uit. Rijnstate kiest hierbij voor gefaseerde nieuwbouw. Naar verwachting kan Rijnstate in 2021 starten met de eerste fase van de nieuwbouw.

Rijnstate verwacht in de toekomst door de inzet van e-health, thuismonitoring en concentratie van de zorg in de tweede lijn minder vastgoed nodig te hebben. Met het oog daarop heeft Rijnstate eind vorig jaar Rijnstate Velp verkocht, maar huurt het gebouw tot eind 2022. Rijnstate blijft zorg aanbieden in de gemeente Rheden: ze onderzoekt op dit moment welke zorgactiviteiten op welke locatie blijft. De locatie in Zevenaar wil Rijnstate verder ontwikkelen tot centrum voor planbare zorg en ouderenzorg.