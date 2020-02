Rijnstate en UT zetten leerstoel op rond datagedreven zorgonderzoek

Ziekenhuis Rijnstate en de Universiteit Twente (UT) hebben een gezamenlijk gefinancierde leerstoel “Data-Driven Health Services Research” in het leven geroepen. Klinisch epidemioloog Carine Doggen is benoemd tot hoogleraar.

Doggen is in deeltijd wetenschappelijk hoofd van het Leerhuis in Rijnstate. Daarnaast was ze ook actief als Universitair Hoofddocent en vakgroep-voorzitter van de afdeling Health Technology and Services Research aan de Universiteit Twente (UT).

Volgens de twee partijen zijn data steeds belangrijker voor een succesvolle implementatie van innovaties en een dito digitale transitie in de ziekenhuiszorg. Door een brug te slaan tussen het fundamentele werk aan de universiteit en de dagelijkse klinische praktijk en door methodologische en epidemiologische kennis in te brengen, willen Rijnstate en UT bijdragen aan de opbouw van kennis op dit gebied.

Doelen

In het kader van de leerstoel zal onderzoek worden gedaan naar onder meer de betrouwbaarheid en validiteit van nieuwe technologie in de klinische en thuissetting, de relatie met klinische uitkomsten, kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Ook moet de verbinding met- en samenwerking tussen de UT, het nieuwe Technisch Medisch Centrum en Rijnstate verder worden versterkt.