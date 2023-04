Rijnstate halveert CO2-uitstoot

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft de CO2-uitstoot verminderd met 55 procent ten opzichte van 2015. In deze periode is het energieverbruik een derde gedaald.

Dat heeft het ziekenhuis meegedeeld. Hiermee zijn de doelen veel eerder behaald: Rijnstate hoopte pas in 2030 deze resultaten te bereiken.

Dat het ziekenhuis nu al de vermindering van die duurzaamheidsdoelstelling heeft weten te bereiken, is onder meer te danken aan het feit dat ze sterk is teruggegaan in gasverbruik en is overgestapt op elektriciteit.

Door onder andere toepassing van kleinere stoom- en CV-ketels met een beter rendement, koelmachines met een beter rendement en een innovatief ventilatiesysteem op het OK-centrum in Arnhem en Elst, heeft Rijnstate de reducties kunnen bereiken. Ook het krimpen in vierkante meters heeft bijgedragen een het verkleinen van de directe CO2-afdruk en het verminderen van het energieverbruik.

Klimaatneutraal ziekenhuis

In 2050 wil Rijnstate een volledig klimaatneutraal ziekenhuis zijn op alle locaties. Met de bouw van een energiezuinig nieuw ziekenhuis in Elst, dat bovendien zijn energie uit waterstof haalt, hopen ze dat te bereiken.

