Rijnstate opent virtueel zorgcentrum

Rijnstate start met een virtueel zorgcentrum in Arnhem. Op deze centrale locatie kan het ziekenhuis via een dashboard relevante data in de gaten houden en indien nodig actie ondernemen.

‘Een logische volgende stap op weg naar het ziekenhuis van de toekomst’, noemt Reinstate het virtuele zorgcentrum in een toelichting. Vanuit het centrum wil Reinstate sturing geven aan het logistieke proces en de capaciteitsplanning optimaliseren. Het ziekenhuis monitort en analyseert er zaken als de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten en de capaciteit binnen en buiten het ziekenhuis en bijvoorbeeld op de OK.

Efficiënter beslissen

Het ziekenhuis verwacht door deze ontwikkeling efficiënter beslissingen te kunnen nemen. Zo is het de bedoeling dat een patiënt sneller op de juiste afdeling terechtkomt en stagnaties in het ziekenhuis worden voorkomen. Op termijn wil Reinstate het centrum ook gebruiken om zorg op afstand op afstand continu te monitoren en er regie op te voeren. Het virtuele zorgcentrum moet uiteindelijk leiden tot betere doorstroming in de hele zorgketen.

Sneller door crisis

Rijnstate zet al langer in op grootschalige digitale zorg. Het opzetten van het centrum kwam in een stroomversnelling door de coronacrisis, doordat de afgelopen periode veel digitale ontwikkelingen versneld zijn doorgevoerd. “Door het coronavirus kwam er veel op ons af”, zegt manager zorg en innovatie Mieke Zemmelink daarover. “Er was directe behoefte aan een actueel dashboard om op elk moment van de dag totaal inzicht te krijgen in patiëntstromen, het aantal coronapatiënten en de beddencapaciteit. Zo konden we coronapatiënten snel plaatsen, verplaatsen of overplaatsen naar andere ziekenhuizen.”