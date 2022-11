Rijnstate richt centrum voor 3D-technologie op

Ziekenhuis Rijnstate is gestart met een 3D-centrum, een plek waar kennis en expertise over het gebruik van 3D-beelden binnen het ziekenhuis wordt samengebracht. Dat moet zorgen voor meer kruisbestuiving en uitwisseling van kennis en ervaring, waar de technologieën ziekenhuisbreed ontwikkeld, geïmplementeerd en ondersteund kunnen worden.

Het 3D-centrum van Rijnstate zich met name op 3D-visualisaties en de daarop gebaseerde innovaties. “Op steeds meer plekken zetten we verschillende vormen van 3D-visualisatie in voor betere ‘ogen’ tijdens een behandeling of ter ondersteuning bij het voorbereiden, voorlichten, opleiden en trainen”, zegt Bernke Papenburg, programmamanager Rijnstate Robotics.

“Voordelen zijn hogere nauwkeurigheid tijdens de ingreep, sneller kunnen herkennen waar een klier of ander weefsel precies zit en efficiëntere voorbereiding. Doordat we 3D-technologieen combineren met onze expertise en hoge volume in robotchirurgie, vasculaire- en oncologische zorg, leidt deze aanpak tot een enorme synergie. Dit brengt nieuwe mogelijkheden op het gebied van 3D-beeldgestuurde behandelingen.”

Rijnstate Robotics

Het 3D centrum past binnen de bredere visie van Rijnstate om robotica en daarom gebaseerde technologieën ziekenhuisbreed in te zetten. Door de jarenlange expertise met de Da Vinci operatierobot voert het ziekenhuis meer complexe ingrepen als kijkoperatie uit. Ook gebruikt het ziekenhuis steeds vaker 3D-technologie voor betere resultaten en een sneller herstel. Het nieuw opgerichte 3D-centrum moet het ontwikkelen en toepassen daarvan verder aanjagen.