Rijnstate richt een nieuw regionaal multidisciplinair allergiecentrum op

Rijnstate en Allergologie Praktijk Arnhem zijn per 1 januari 2021 een nieuw centrum gestart: het Rijnstate Allergiecentrum, vervanger van de Allergologie Praktijk Arnhem.

Met de samenwerking worden expertises gebundeld en de patiëntenzorg verder verbeterd. Innovatieve diagnostiek en behandeling worden hierdoor sneller beschikbaar voor patiënten. Rijnstate is blij met deze toevoeging van het Allergiecentrum en de samenwerking met de Wageningen Universiteit op het gebied van onderzoek, aldus Wim van Harten, voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate. “We zien door de industrialisering en het toenemen van een ‘westerse leefstijl’, het aantal mensen met een allergie stijgen.”

Multidisciplinaire samenwerking

Patiënten kunnen voor verschillende allergieën bij het Allergiecentrum terecht. Het nieuwe centrum is gespecialiseerd in alle allergische aandoeningen en overgevoeligheden zoals hooikoorts, astma, geneesmiddelallergie, voedselallergie, wespengifallergie en beroepsallergie. Internet-allergologen, een kinderarts-allergoloog, kinderartsen, KNO-artsen, dermatologen en longartsen bundelen hun krachten in het nieuwe centrum. Zij worden daarbij ondersteund door klinisch chemici, gespecialiseerd verpleegkundigen, diëtisten en spreekuurassistenten.