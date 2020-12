Rijnstate ziekenhuis werkt mee aan EU-project zorg in regio

Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem doet samen met dertig andere partijen mee aan een EU-project om de zorg op regioniveau te verbeteren.

Het is onderdeel van het nieuwe Europese project dRural en legt zich vooral toe op digitale oplossingen in de regio. Naast Rijnstate werken in Nederland mee: de gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Health Valley Netherlands en de Universiteit Twente. Het projectonderdeel voor deze pilotregio kost bijna 2,5 miljoen euro en loopt de komende drie en een half jaar.

Toekomst

Het project is gericht op ‘de zorgregio van de toekomst’ en de relatie met het (virtuele) ziekenhuis van de toekomst dat door Rijnstate wordt ontwikkeld. Alle zorgpartners in de regio, waaronder huisartsen, worden hierbij betrokken om breed draagvlak te creëren. “Als gemeente Lingewaard zijn we altijd bezig om de ondersteuning van onze kwetsbare inwoners nog beter te organiseren. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol”, aldus Aart Slob, wethouder sociaal domein gemeente Lingewaard.

Bij het bouwen van digitale oplossingen wordt rekening gehouden met ethiek, privacy en gegevensbescherming. Vervolgens worden mogelijke oplossingen in de regio’s naar behoefte opgezet samen met lokale aanbieders.