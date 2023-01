Rik van Terwisga wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Tergooi MC. Hij zal per 1 april 2023 met deze functie beginnen. Van Terwisga is per 1 januari gestart als lid van de raad, zodat hij kan worden ingewerkt door de huidige voorzitter raad van toezicht, Kees Rutten. Rutten stopt na twee afgeronde termijnen.

Directeur

Van Terwisga was eerder onder andere algemeen directeur van de NEN (Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) en voorzitter van de raad van bestuur van Vitens (waterbedrijf). Hij was van 2011 tot 2019 toezichthouder bij het Martini Ziekenhuis in Groningen, sinds 2022 is hij voorzitter raad van toezicht van het Isala ziekenhuis in Zwolle.