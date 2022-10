Rinette Zorg wordt onderdeel van Archipel

Particuliere thuiszorgorganisatie Rinette Zorg is per 1 oktober overgenomen door Archipel. Dit maakten de beide organisaties afgelopen week bekend. Met de overname wil Archipel de thuiszorg in Eindhoven en omgeving toekomstbestendig houden.

Rinette is financieel gezond, en was op zoek naar een samenwerkingspartner die ook financieel gezond is en goed is voor haar medewerkers en heeft deze gevonden in Archipel. Rinette Zorg blijft een eigen entiteit binnen Archipel en zal naast Archipel Thuis, de thuiszorgpoot van Archipel, gaan opereren.

Archipel Thuis biedt wijkverpleging en WLZ- Thuis (Wet Langdurige Zorg) in Eindhoven en omgeving. Archipel Thuis en Rinette Zorg hebben een overlappend werkgebied, dit biedt mogelijkheid tot nadere samenwerking.