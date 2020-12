Rivas krijgt gouden Planetree-certificering voor woonlocaties en wijkverpleging

De woonzorglocaties en de wijkverpleging van Rivas Zorggroep zijn wederom beloond met de Planetree-certificering. Nieuw is de classificering waarin Rivas het hoogst haalbare, de gouden Mensgerichte Zorg Certificering, heeft behaald. Planetree is een internationale erkenning voor mensgerichte zorg waarbij de cliënt centraal staat.

De Planetree-certificering bestaat uit een intensieve reeks van diverse bezoeken, audits en panelgesprekken met medewerkers, cliënten of bewoners en familie.

“Rivas heeft hiermee echt een fantastisch resultaat behaald’, zegt Planetree-auditor Wyneke Oostenveld. “Op alle 17 locaties voor wonen en zorg en in de wijkverpleging hebben we talloze verhalen gehoord over hoe cliënten en naasten de zorg als excellent én liefdevol ervaren. Mensen voelen zich gezien en gehoord en betrokken bij hun eigen zorg. We zien in Rivas een leergierige organisatie.”