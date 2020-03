RIVM: corona-patiënten worden niet naar verpleeghuizen gebracht

Interessant voor u

Verpleegkundige raakt bevoegdheid kwijt na bestelen patiënt

Een verpleegkundige die van een patiënt bijna 15.000 euro had gestolen, is haar bevoegdheid kwijtgeraakt. Er gaat een streep door haar registratie in het BIG-register, voor beroepen in de individuele gezondheidszorg. Dat meldt het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag.