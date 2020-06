RIVM: dodenaantal coronavirus niet opgelopen

Het dodenaantal door het coronavirus is de afgelopen 24 uur niet opgelopen en staat nog altijd op 6105. Er zijn drie mensen in een ziekenhuis opgenomen. Het totale aantal ziekenhuisopnames komt daarmee op 11.871.

Het is de tweede keer sinds de uitbraak van het virus dat het aantal overledenen in Nederland niet is gestegen. Afgelopen maandag bleef het dodental eveneens gelijk. Zaterdag steeg het dodental met 2 en zowel donderdag als vrijdag met 3.

Het aantal bevestigde besmettingen staat nu op 50.147. Het werkelijke aantal ligt hoger omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest is. Sinds 1 juni kan elke Nederlander met klachten zich laten testen. Elke week doen ongeveer 60.000 mensen dat.

Wekelijks bericht

Gezondheidsinstituut RIVM stopt met het dagelijks melden van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door het coronavirus. Vanaf 1 juli komt er elke week een bericht, telkens op dinsdag om 14.00 uur. Alle informatie over de ontwikkeling van het virus wordt wel nauwgezet bijgehouden door het RIVM. “En als er iets bijzonders is, dan melden we dat meteen. Zo niet, dan komt het in het wekelijkse bericht”, aldus een woordvoerder.