RIVM en Nivel onderzoeken covid-19 in verpleeghuizen via epd’s

De beschikbaarheid van de gegevens is essentieel voor het maken van goede regionale afspraken over verdeling van bedden en hulpmiddelen én voor het te voeren regionaal en nationaal beleid, aldus Nivel en RIVM. Het belang is des te groter nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld.

Leren van data

Sinds medio maart is het voor specialisten ouderengeneeskunde in de verpleeghuizen mogelijk om gegevens over covid-19 te registreren in de epd’s. Het bij elkaar brengen van deze gegevens gebeurt in het kader van het door VWS gesubsidieerde programma ‘Leren van data’.

Binnen dit programma werken het Nivel, Verenso en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc) samen aan het realiseren van hergebruik van zorggegevens.

Privacy

De opzet van de gegevensverzameling voldoet volgens Nivel en RIVM aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en aan de AVG. De privacy van verpleeghuisbewoners is daarmee volgens hen gegarandeerd.