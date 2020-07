RIVM maakt nieuwe coronacijfers bekend

De meest recente cijfers zijn van vorige week dinsdag. Tussen dinsdag 14 en dinsdag 21 juli had het RIVM 987 meldingen van nieuwe coronabesmettingen binnengekregen. Dat is meer dan in de twee voorgaande weken bij elkaar, toen het instituut 966 nieuwe meldingen binnenkreeg. Als het aantal besmettingen stijgt, kan dit betekenen dat een tijd later het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen toeneemt.

Reproductiegetal 1,29

Het zogenoemde reproductiegetal vorige week was 1,29. Dat betekent dat het virus zich snel verspreidt. Het RIVM telde vorige week bijna honderd actieve lokale uitbraken. (ANP)