RIVM meldt 8 nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn acht nieuwe sterfgevallen gemeld van mensen die waren besmet met het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds de virusuitbraak over zijn piek heen is. Het sterftecijfer is de afgelopen weken fors gedaald en bedraagt inmiddels nog maar een fractie van wat het was op het dieptepunt van de coronacrisis.