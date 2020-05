RIVM meldt meer sterfgevallen vanwege latere rapportage na Bevrijdingsdag

Interessant voor u

Meer mondmaskers voor thuiszorg, wmo en mantelzorgers

Minister van Rijn (Medische Zorg) verruimt de regeling voor het dragen van mondkapjes in de thuiszorg, wmo en voor mantelzorgers: "Zorgprofessionals kunnen beredeneerd afwijken van de RIVM-richtlijn," zei Van Rijn in een debat met de Tweede Kamer over de coronacrisis.