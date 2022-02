RIVM meldt ruim 72.000 positieve testen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 72.162 positieve coronatests geregistreerd. Maar het werkelijke aantal nieuwe gevallen ligt hoger, want de achterstand bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de afgelopen dag opnieuw opgelopen. De systemen kunnen niet alle positieve testuitslagen doorgeven, omdat het er te veel zijn.

In de afgelopen week lukte het om 553.509 positieve tests te registreren bij het RIVM. Dat komt neer op 79.073 nieuwe gevallen per dag. Het gemiddelde ligt iets lager dan op donderdag, maar het is nog altijd 30 procent hoger dan het gemiddelde over de week ervoor.

Bezetting ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal iets afgenomen. Momenteel liggen er 1366 mensen met corona in een ziekenhuisbed, 20 minder dan donderdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal opgenomen patiënten met corona af met 16, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Medewerkers in de klinieken verzorgen momenteel nog 1152 mensen met corona. Ook op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten. Er liggen daar nog 214 mensen met corona, een daling van 4 patiënten ten opzichte van donderdag.

Achterstand

Het aantal positieve coronatests stijgt nog altijd sneller dan de overheid kan bijhouden. De achterstand bij het RIVM is voor de derde dag op rij toegenomen. Het instituut loopt nu 124.000 vastgestelde gevallen achter. Dat is het op een na hoogste aantal ooit.

Computerprogramma CoronIT

Als een laboratorium na een test vaststelt dat iemand het coronavirus onder de leden heeft, wordt die uitslag ingevoerd in het computerprogramma CoronIT. Van daaruit worden de meldingen automatisch doorgestuurd naar een tweede programma, HPZoneLite. De bron- en contactonderzoekers gebruiken dat programma om te weten wie ze zouden moeten bellen om te achterhalen waar mensen besmet zijn geraakt en wie ze mogelijk hebben aangestoken.

Doorstroom

Vanuit HPZoneLite gaan de bevestigde besmettingen naar het RIVM. Dat verzamelt de uitslagen en komt elke dag met cijfers daarover en elke dinsdag met een weekoverzicht. Vanwege het hoge aantal besmettingen stagneert die doorstroom. Er zijn meer positieve tests dan het systeem kan verwerken. Doordat de uitslagen wel goed kunnen worden ingevoerd in CoronIT, weten de GGD’en en het RIVM hoeveel mensen positief zijn getest en hoe groot de achterstand is. (ANP)