RIVM: Nachtwerk slecht voor werk-privébalans

“Nachtwerkers geven in interviews aan dat zij door hun nachtwerk minder tijd met hun familie of partner kunnen doorbrengen. Dit komt mede door vermoeidheid. Ook hebben zij op vrije dagen minder behoefte aan sociale contacten”, vat het RIVM de resultaten samen. Gemiddeld hebben mensen die nachtdiensten draaien 2,5 keer zoveel kans op “een slechte werk-privébalans”, becijferen de onderzoekers. Toch geldt dit niet voor iedereen: sommige nachtwerkers zeggen juist positieve ervaringen te hebben.

Gezondheidsklachten

Uit eerder onderzoek was al bekend dat mensen die regelmatig in de nacht werken hogere risico’s lopen op uiteenlopende gezondheidsklachten. Zo schreef de Gezondheidsraad in 2017 in een rapport dat er “sterk bewijs” is voor gezondheidsrisico’s op lange termijn. Naarmate iemand langer in de nachtelijke uren werkt, stijgt het risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Ook slaapproblemen komen anderhalf tot twee keer zo veel voor onder nachtwerkers.

Automatisering in de toekomst

Van de Nederlandse beroepsbevolking werkten toen het rapport van de Gezondheidsraad verscheen ongeveer 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig in de nachtelijke uren. Het advies aan de overheid was toen al om nachtwerk waar mogelijk te beperken. Dat blijkt echter lastig in de praktijk. “Werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen zien weinig mogelijkheden om minder werk in de nacht te doen”, schrijft het RIVM in de donderdag verschenen studie. Voor de toekomst worden automatisering en het invoeren van bereikbaarheidsdiensten als mogelijke oplossingen genoemd.

De onderzoekers gebruikten gegevens van zo’n 400.000 werknemers en 127 werkgevers. Ook hielden ze vijftig interviews met nachtwerkers en spraken ze met werkgevers en bedrijfsartsen. (ANP)