RIVM: opmars Britse variant overschaduwt daling coronacijfers

Het aantal coronagevallen is voor de vierde week op rij gedaald. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.776 meldingen van positieve tests. Dat is zo’n 21 procent minder dan in de week ervoor.

Het RIVM zegt dat dit “gematigd positieve beeld” wordt overschaduwd door “de opmars” van de Britse variant. Een op de tien besmet geraakte personen heeft waarschijnlijk deze mutatie onder de leden. Half februari is dit waarschijnlijk gestegen tot de helft. Dat leidt dan tot meer ziekenhuisopnames en meer sterfgevallen, verwacht het RIVM.

In de week van 16 tot en met 22 december kreeg het RIVM 82.340 meldingen van positieve tests. Dat zakte naar 67.388 een week later. Rond de jaarwisseling werden 56.440 nieuwe gevallen geregistreerd. Vorige week dinsdag meldde het RIVM 49.398 vastgestelde besmettingen in de zeven dagen ervoor.

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalde. In de afgelopen week werden 1348 mensen opgenomen op een verpleegafdeling en 252 op een intensive care. Een week eerder ging het om respectievelijk 1628 en 299 mensen. Het RIVM kreeg 608 meldingen van sterfgevallen binnen, tegen 743 een week eerder.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal staat nog steeds een fractie onder de 1, maar er is wel een verschil te zien. De Britse variant verspreidt zich namelijk aanzienlijk sneller dan de ‘oude’ versie van het virus. Het reproductiegetal van de Britse variant is ongeveer 1,3. Het aantal besmettingen met de oude variant wordt dus heel langzaam kleiner, maar het aantal besmettingen met de Britse variant stijgt snel. In feite zijn er twee aparte epidemieën aan de gang, adus het RIVM.

Kinderen lopen minder risico om de Britse variant op te lopen dan volwassenen en ze worden er minder ziek van, stelt het RIVM. Het is niet bekend of ze de variant ook minder vaak kunnen overdragen aan volwassenen. (ANP)