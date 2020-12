RIVM praat met huisartsen over vaccinbevoorrading

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) had woensdag betwijfeld of huisartsenpraktijken wel de geschikte plek zijn voor het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat middel moet bewaard worden bij temperaturen van 70 tot 80 graden onder nul. Bovendien is het verpakt in grote hoeveelheden.

Niet mogelijk

“Waar de LHV gelijk in heeft, is dat het niet mogelijk is om bij elke praktijk een opslag van 80 graden onder nul te zetten. Dat is niet handig. Tegelijk is het ook zo dat het vaccin bij hogere temperaturen bewaard kan worden, maar dan blijft het veel minder lang goed”, aldus Van Delden. Daarom praat het RIVM volgens hem met onder meer huisartsen, bedrijfsartsen en gezondheidsdiensten om uit te zoeken wat de goede middenweg is.

Gesprek

Pfizer en BioNTech hebben uitgelegd dat hun vaccin nadat het uit de diepvries komt nog vijf dagen houdbaar is in gewone koelkasten. Een woordvoerster van de LHV noemt het “goed dat het iets genuanceerder blijkt te liggen”, maar helemaal gerustgesteld zijn de huisartsen niet. De woordvoerster wijst er bijvoorbeeld op dat het vaccin in grote partijen wordt geleverd. “Je moet dan toch zorgen dat je het in korte tijd gebruikt.” Mogelijk kan het RIVM ook hier dus een oplossing voor bedenken. Vooralsnog blijft de LHV bij de inschatting dat het Pfizer-vaccin beter geschikt lijkt voor andere toepassingen dan in de huisartsenpraktijk. “We blijven er wel over in gesprek”, aldus de woordvoerster.

Therminal shipping

Pfizer fabriceert de vaccins in een fabriek in Puurs, iets ten zuiden van Antwerpen. Een woordvoerder legt uit dat ze in zogeheten ‘thermal shippers’ ijskoud worden vervoerd. In de speciale verpakkingen stopt de fabrikant minimaal 195 flesjes van vijf doses en maximaal 975. Vaccins voor Nederland gaan eerst naar het RIVM, dat ze verder verdeelt.

Oordeel EMA

Allereerst is het nog wachten op een oordeel over het vaccin van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Een besluit wordt nog voor het einde van de maand verwacht. Kort daarna zal het EMA ook een oordeel vellen over het coronavaccin van concurrent Moderna. Als de aanvragen worden goedgekeurd, krijgt Nederland de vooruitbestelde doses in delen aangeleverd. Omdat de hele wereld vaccins nodig heeft, zal het sowieso maanden gaan duren voordat Nederland er genoeg heeft gekregen voor de hele bevolking. (ANP)