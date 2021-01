RIVM registreert 6575 nieuwe coronabesmettingen

In de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 45.247 besmettingen vastgesteld. Dat zijn er gemiddeld 6464 per dag. Het aantal aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 89. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de laatste 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven en verwerkt in de statistieken. Woensdag werden 122 overlijdens geregistreerd.

Regio’s

Amsterdam telde weer de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad zijn 377 inwoners positief getest. In Rotterdam kregen 197 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen, in Den Haag 139. Op regionaal niveau spant Amsterdam-Amstelland ook de kroon met 447 gevallen, gevolgd door Rotterdam-Rijnmond (421) en Utrecht (381).

Sterftecijfer

Sinds het begin van de uitbraak zijn in totaal 895.767 mensen in Nederland positief getest op het virus. Van de mensen bij wie het virus is aangetroffen zijn er 12.774 overleden. Het werkelijke sterftecijfer door Covid-19 ligt hoger; zeker tijdens de eerste golf werd lang niet iedereen getest. (ANP)