RIVM wil gezondheid 100 duizend Nederlanders wekelijks peilen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zoekt 100.000 Nederlanders die een keer per week online informatie willen doorgeven over hun gezondheid. Het instituut inventariseert gezondheidsklachten met de zogeheten Infectieradar, omdat het nu niet goed kan overzien hoe het coronavirus zich verspreidt in Nederland.

Artsen zijn verplicht om vastgestelde besmettingen door te geven, maar er is geen capaciteit om iedereen met milde klachten te testen. De peiling is bedoeld om “toch een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het coronavirus.” Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder de resultaten, aldus het RIVM.

Wie wil meedoen aan het onderzoek kan zich aanmelden op infectieradar.nl. Deelnemers krijgen dan wekelijks de vraag voorgelegd of ze gezondheidsklachten hadden die kunnen duiden op het virus, zoals hoesten, niezen en koorts. Als dat zo is, krijgen ze enkele vervolgvragen over hun klachten. Het invullen duurt in dat geval drie tot vijf minuten. Wie geen klachten heeft, is met dertig seconden klaar.

“Het maakt hiervoor overigens niet uit of mensen daadwerkelijk Covid-19 hebben of bijvoorbeeld griep of een verkoudheid. Het gaat vooral om het verloop van de bijbehorende klachten en de druk die dit oplevert in de zorg”, legt het RIVM uit.

De website maakt deel uit van Influenzanet, een Europees samenwerkingsverband waarin overheden en universiteiten symptomen van virusinfecties in kaart brengen. (ANP)