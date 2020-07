RIVM wil in gesprek om corona-aanpak te evalueren

Interessant voor u

Nieuws

Coronaregels moeilijk te begrijpen voor achterstandsgroepen

Mensen met een lage sociaal-economische status hebben vaak moeite om informatie over de coronaregels te begrijpen. Het taalgebruik is soms te moeilijk voor ze. Ze zoeken dan op internet naar informatie, of vragen hun vrienden of kinderen om hulp. Het gaat om mensen met een laag inkomen, laaggeletterden en mensen uit minderheidsgroepen, zoals Turken, Marokkanen, Syriërs en Eritreeërs, blijkt uit onderzoek in opdracht van het RIVM.