Riwis Zorg & Welzijn krijgt nieuwe voorzitter raad van toezicht

In de driehoek Apeldoorn, Hattem en Doetinchem biedt Riwis Zorg & Welzijn ambulante begeleiding en beschermd wonen aan zo’n 1320 cliënten met complexe psychische en sociaal-maatschappelijke of lichamelijke hulpvragen. In Brummen en Eerbeek biedt het verzorging, verpleging en thuiszorg aan zo’n 250 bewoners en cliënten met als specialisatie dementie en intensieve langdurige zorg voor ouderen.

Groenewegen heeft ruime ervaring bij banken, pensioenfondsen en in het sociaal domein. Momenteel is ze interim manager bij de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen: “Ik vind het een eer om vanuit mijn toezichthoudersrol bij te kunnen dragen aan het realiseren van duurzame zorg, die goed, toegankelijk en betaalbaar is voor de mensen voor wie we het doen. Zeker geen gemakkelijke opdracht in de tijden waarin we leven.”