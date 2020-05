ROAZ Brabant werkt koortsachtig aan duurzame COVID-zorg

Kleinere ziekenhuizen moeten bij de COVID-zorg wat Berden betreft zodanig worden ontzien dat zij een wezenlijk aandeel in de reguliere urgente zorg kunnen blijven leveren. Een opvallend standpunt, aangezien de afgelopen weken juist in het teken stonden van het gelijkelijk spreiden van COVID-patiënten over alle Nederlandse ziekenhuizen. Berdens eigen Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg was een van de ziekenhuizen die de afgelopen weken zwaar werd belast door de toestroom van coronapatiënten. Toch is het ETZ samen met de andere grotere Brabantse ziekenhuizen nog bereid om in het kader van de heropstart van de reguliere zorg COVID-patiënten over te nemen van de kleinere huizen.

Onderuit

“Als een ziekenhuis met vier ic-bedden in een kwartier tijd drie patiënten op de ic kwijt moet, dan is zo’n ziekenhuis helemaal uit balans en gaat de productie volledig onderuit”, licht Berden toe. “Daarmee wordt alles verstoord en kunnen ze ook hun andere functies niet meer uitvoeren. Dat hebben we daadwerkelijk zien gebeuren. Je moet je afvragen of je dat wel wilt. Dus we kunnen zeggen: ontzie hen voor wat betreft COVID-zorg en kijk of je dat moet concentreren. Die discussie wordt nu natuurlijk ook landelijk gevoerd.”

Coronastraatjes

Ook de werkwijze op de ic mag wat Berden betreft kritisch worden bekeken. “We hebben de ic-capaciteit in Nederland zo terug getrimd dat we creatief moeten nadenken over hoe zo’n uitgeklede ic eruitziet. De principes van gepast gebruik en zinnige zorg kunnen we nu ook inzetten om te zeggen: laten we vooral niet doen wat niet nodig is. We hebben in het ETZ vijftig consultatieve ic-verpleegkundigen getraind. Die maken dat patiënten sneller van de ic afkunnen en er minder snel op hoeven. Dat scheelt aanzienlijk. Of wellicht zijn ‘coronastraatjes’ op de ic een idee, waarbij er geen twee patiënten op één verpleegkundige zijn, maar misschien drie.”

Personeel

Behalve een leniger intensive care, zou ook het volume wat Berden betreft omhoog moeten en dat is vooral een kwestie van personeel. “Personeel staat met stip op nummer één”, zegt Berden. “Kijk naar de opstart van de reguliere zorg. Er staat op de ic veel personeel dat afkomstig is van de ok. Dus als je mensen weer laat werken op de ok, kost dat direct ic-capaciteit. Je moet het personeel ook recuperatietijd gunnen. Je kunt niet zeggen: begin morgen maar weer op de ok…”

Achterstand

Veel zal volgens Berden afhangen van hoe de corona-epidemie zich verder ontwikkelt. “Als het virus zich gedraagt zoals veel andere virussen, kan het een relatief rustige zomer worden. Maar als het zich misdraagt – en dat hebben we al een paar keer gezien – dan zitten we serieuzer in de problemen dan bij de eerste golf, want bij de eerste golf hadden we geen achterstand in de reguliere zorg. Nu zijn we helemaal niet bij. Mijn grote zorg is dat we die achterstand niet wegkrijgen, gecombineerd met een tweede golf. Daar zijn we zijn niet klaar voor.”

