ROAZ regio West roept mensen op om thuis te blijven vanwege gladheid

Omdat vrijdag ambulances uit andere regio’s ook naar regio West gingen, veroorzaakte dit een grotere toestroom dan verwacht in alle ziekenhuizen in ROAZ West.

Martin Schalij, voorzitter ROAZ West: “Onze dringende oproep aan iedereen is: doe echt voorzichtig en ga alleen naar buiten als het moet. Het is op veel plekken nog steeds extreem glad en een ongeluk is zo gebeurd. De ziekenhuizen liggen nu nog vol met alle mensen die we de afgelopen dagen binnenkregen. Als hier nog meer mensen bij komen, dan komt onze regulier zorg echt in gevaar. Dus ik kan het niet genoeg benadrukken: kijk heel goed uit buiten en liever nog blijf thuis als dat kan!”

Moeilijk

In alle ziekenhuizen in ROAZ West is de capaciteit opgeschaald en staan extra teams stand-by om in te springen. Schalij: “We zijn voorbereid op de drukte en kunnen het nu nog aan. Al het personeel, in de hele keten, doet fantastisch werk en zet er echt de schouders onder. Maar nog een dag zo’n extreme toestroom van patiënten wordt gewoon erg moeilijk.”