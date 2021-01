Robot kan 20 duizend coronatestmonsters per etmaal aan

Een nieuwe testrobot, de STRIP-1, kan per etmaal tot 20.000 coronatestmonsters verwerken en is daarmee het snelste apparaat tot nu toe. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Minister De Jonge van VWS heeft het apparaat woensdag in het medisch-microbiologisch Laboratorium PAMM in Veldhoven al kunnen bekijken. De overheid betaalt de robot, die ook bij volgende pandemieën van pas kan komen.

Laboranten ontlast

Het apparaat is niet alleen sneller, maar zal ook een besparing aan te gebruiken materialen en vloeistoffen opleveren en ook nog eens een kostenbeparing met zich meebrengen. “Tot slot worden de laboranten, die in de eerste golf op hun tandvlees liepen, door de verregaande robotisering enorm ontlast”, zegt de KNAW.

Online terugkoppeling

Onderzoekers van het Hubrecht Instituut van de KNAW en biotechnologiebedrijf Genmab hebben de STRIP-1 ontwikkeld met nog andere partners. De robot is niet alleen snel en zuinig, maar maakt ook het precies volgen van alle monsters mogelijk. Ze krijgen een barcode die tijdens het hele proces een aantal keren wordt gescand. “Dit maakt het ook mogelijk om de uitslag van de test automatisch online terug te koppelen aan de geteste personen”, aldus de KNAW.

Hobbels

Er moeten nog wat hobbels worden genomen, maar het is de bedoeling dat de robot snel en grootschalig aan de slag gaat. De Nederlandse overheid is volgens het Hubrecht Instituut van plan in de toekomst nog vijf robots aan te schaffen, mits de eerste echt de verwachte resultaten oplevert. (ANP)