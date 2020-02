Robots maken handen vrij in Prinses Máxima Centrum

Met de inzet van robots in de eigen apotheek heeft het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie het afgelopen jaar acht formatieplaatsen voor verpleegkundigen weten te besparen. Daarmee is er meer tijd en ruimte gekomen voor de zorg aan zieke kinderen.

De twee robots bereiden met precisie 150.000 infuuszakken en spuiten voor behandelingen bij kinderen met kanker. Voorheen werden de medicatiespuiten veelal op de verpleegafdeling klaar gemaakt. Nu worden ze door de apotheekrobots gemaakt en kant en klaar op de afdeling bezorgd.

Koploper

Dankzij de komst van de robots is de werkdruk voor kinderverpleegkundigen en apothekersassistenten verlaagd. Waar eerst acht medewerkers nodig waren om bepaalde medicijnen handmatig te maken en te controleren, kan nu één persoon twee robots tegelijkertijd bedienen. De verpleegkundigen kunnen daardoor meer tijd besteden aan de zorg voor opgenomen kinderen met kanker. Om die reden is het robotproject van het Prinses Máxima Centrum door het ministerie van VWS aangemerkt als Koploperproject in het kader van het Actie Leer Netwerk. Ook werd het project tweede bij de Health Valley Bridge Prijs 2019.

De robots van het Prinses Máxima Centrum zijn de eerste van dit type in Europa. De robots werken uiterst precies, waardoor ook de kwaliteit van de geneesmiddelenbereiding hoger is dan bij handmatige bereiding.