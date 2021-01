Rode Kruis schaalt hulp vaccinatieprogramma op

Het Rode Kruis gaat de hulp aan het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus van de GGD opschalen. Naast de inzet van hulpverleners in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden, ondersteunt de organisatie nu ook in Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Drenthe en Hart voor Brabant. Het gaat voornamelijk om de inzet van EHBO’ers, laat het Rode Kruis weten.

Hulpverleners van het Rode Kruis worden vooral ter ondersteuning ingezet, of om bijvoorbeeld eerste hulp te verlenen. Als iemand een vaccinatie tegen het coronavirus heeft gekregen, wordt geadviseerd een kwartier te blijven zitten. Als er namelijk een allergische reactie zou optreden, komt die hoogstwaarschijnlijk binnen die tijd. De hulpverleners helpen dat in de gaten houden en kunnen eerste hulp verlenen als iemand bijvoorbeeld flauwvalt. De GGD-arts ter plaatse is medisch eindverantwoordelijk.

In de regio’s Haaglanden en Hollands Midden vaccineren de medewerkers van het Rode Kruis zelf ook.

“Deze inzetten worden mogelijk uitgebreid naarmate het vaccinatieprogramma vordert. Het Rode Kruis is tevens in gesprek over mogelijke inzetten in acht andere regio’s”, laat de organisatie weten.

Momenteel worden zorgmedewerkers als eersten ingeënt tegen het coronavirus. Tot en met zondag waren in de ziekenhuizen 31.000 medewerkers in de acute zorg gevaccineerd, na vijf dagen prikken. (ANP)