Rode Kruis Ziekenhuis kiest bestuurder uit eigen gelederen

Mark Wouters is sinds april 2020 manager finance & control en inkoop bij het RKZ in Beverwijk. Sinds januari 2020 is hij lid van de raad van toezicht (rvt) van perMens. Daarvoor werkte hij bij Heineken, Mediq en in de jeugdzorg bij Partners voor Jeugd.

Hervormingen

Wouters volgt bestuurder Hugo Keuzenkamp op, die vanaf 1 mei aan de slag gaat als zelfstandig adviseur. Wouters start uiterlijk 1 september. Tot die tijd neemt hij – tijdens de zoektocht naar zijn eigen opvolger – de bestuursportefeuille van Keuzenkamp al gedeeltelijk waar. “Wij zijn blij dat wij in de eigen gelederen een geschikte nieuwe opvolger hebben gevonden. Mark heeft sinds zijn komst in 2020 veel hervormingen doorgevoerd op zijn afdelingen”, reageert bestuursvoorzitter Peter van Barneveld. Zo hielp hij de afgelopen drie jaar onder meer met het financieel gezond maken van het ziekenhuis in Beverwijk. “Samen met Hugo is hij tevens de motor achter het realiseren van draagvlak bij financiers en verzekeraars. Dit is van groot belang voor de toekomst van het RKZ.”

Mark Wouters vormt straks het ziekenhuisbestuur bestuursvoorzitter Peter van Barneveld en de medisch co-bestuurders Paul Nagel en Nadine Vieleers.