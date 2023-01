Rode Kruis Ziekenhuis sluit langjarig contract

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Coöperatie VGZ en het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) hebben afspraken voor zorg in de regio IJmond vastgelegd in een driejarig contract. De afspraken maken het mogelijk dat de nieuwbouw van het RKZ wordt gerealiseerd en het ziekenhuis de benodigde zorg voor de regio blijft leveren. Door digitalisering zal het RKZ de zorg kunnen vernieuwen.

“Ik ben erg verheugd”, zegt Hugo Keuzenkamp, lid van de raad van bestuur: “Zilveren Kruis en VGZ stelden zich opbouwend op in de complexe gesprekken over de financiering. Niet alleen als financiers maar ook als betrouwbare partners. Met het contract laten zij het vertrouwen in RKZ zien. Het bestaansrecht van het ziekenhuis is nu zeker gesteld.”

Nieuwbouw

RKZ kreeg in april 2022 al groen licht van beide zorgverzekeraars voor de eerste fase van nieuwbouw. Op 1 december is begonnen om het terrein bouwklaar te maken. Op het voorterrein van het ziekenhuis komt een spoedplein met daarboven de radiologie en de operatiekamers. Daarmee is de kern van het ziekenhuis klaar voor de toekomst.

Groeiende zorgvraag

Zorgverzekeraars zijn samen met omringende ziekenhuizen in gesprek over de inrichting van de zorginfrastructuur, die hoort bij een sterk groeiende zorgvraag en een blijvend krappe arbeidsmarkt. Dat noodzaakt tot ‘anders denken’ over het leveren van ziekenhuiszorg. Keuzenkamp: “Waar het kan voorkomen we dat patiënten het ziekenhuis instromen. En als dat toch niet anders kan, dan begeleiden en monitoren we zo goed mogelijk patiënten op afstand.”

RKZ

RKZ heeft een omzet van ongeveer 170 miljoen euro en 1700 medewerkers. Met het Brandwondencentrum vervult RKZ een (inter)nationale rol in de opvang en verzorging van zwaargewonde brandwondenpatiënten.