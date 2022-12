Rosa Jansen nieuwe voorzitter raad van toezicht De Hoogstraat Revalidatie

Jansen heeft een brede juridische expertise vanuit haar jarenlange ervaring als rechter en in verschillende bestuurlijke rollen. Ze is momenteel bestuurder van de Stichting Slachtofferhulp en de Stichting Perspectief Herstelbemiddeling. “Als mens werk ik op basis van wederzijds vertrouwen en zoek ik naar hetgeen ons verbindt waarmee voor organisaties, teams en medewerkers de mogelijkheid ontstaat om prestaties te verbeteren en zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Dit wil ik graag inzetten om de zorg voor revalidanten in De Hoogstraat Revalidatie verder te versterken en

verbeteren”, aldus Jansen.

Raad van toezicht

De raad van toezicht is verheugd over de toetreding van Jansen. Willy Spaan, vicevoorzitter raad van toezicht: “Met de nieuwe voorzitter krijgt de raad van toezicht een voorzitter met een brede juridische en bestuurlijke achtergrond die afkomstig is uit de regio, die een waardevolle bijdrage zal leveren aan De Hoogstraat Revalidatie.” Namens de raad van bestuur geeft Jan Willem Meijer, voorzitter raad van bestuur, aan dat het bestuur uitkijkt naar de samenwerking: “Rosa Jansen brengt een brede expertise in, heeft een scherpe visie op governance en is een betrokken en verbindend persoon.”

De Hoogstraat Revalidatie

De Hoogstraat Revalidatie bestaat uit Stichting De Hoogstraat Revalidatie, Stichting De Hoogstraat Orthopedietechniek en Stichting Jan van Rijn Kinderfysiotherapie. De Hoogstraat Revalidatie is een medisch specialistisch revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen.