Rotterdamse ggz-aanbieders gaan samen wachtlijst aanpakken

Politie houdt Assenaar aan na brand bij GGZ Drenthe

De politie in Drenthe heeft dinsdagmiddag een 51-jarige man uit Assen aangehouden op verdenking van brandstichting in een pand van GGZ Drenthe in Assen. In het pand is de Forensisch Psychiatrische Kliniek gevestigd.