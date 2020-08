Rotterdamse jongeren kiezen massaal voor zorgopleidingen

Veel meer eerstejaarsstudenten kiezen voor een opleiding tot verpleegkundige of verzorgende bij de Hogeschool Rotterdam of het Albeda Zorgcollege. De coronacrisis lijkt eerder jongeren aan te trekken dan af te schrikken.

Het gaat om tientallen studenten meer dan vorig jaar. De Hogeschool Rotterdam verwacht in september 850 voltijdstudenten. Dat is zes procent meer dan vorig jaar. Het jaar daarvoor kende een dieptepunt, toen begonnen maar 250 studenten aan de opleiding. Bij de deeltijdopleidingen verwacht de Hogeschool iets meer dan honderd studenten en dat is een stijging van een kwart ten opzichte van vorig jaar.

Iets soortgelijks ziet het Albeda Zorgcollege in Rotterdam. De mbo-opleidingen voor verpleegkundige of verzorgende laten een stijging zien van bijna tien procent voor de theoretische opleiding. Voor de praktijkopleiding (vier dagen werken, één dag naar school) was er minder animo. Dat heeft er mogelijk mee te maken dat de zorginstellingen door corona minder tijd voor begeleiding hadden.

Het Erasmus MC heeft ieder jaar een numerus fixus voor studies in de zorg. Daar is dus geen stijging te zien. De nieuwe studenten zullen op alle opleidingen – universitair, hbo, mbo – vooral online colleges gaan volgen. Aan de invulling van praktijklessen wordt nog gewerkt, zo meldt het AD op 19 augustus.