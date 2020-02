Rotterdamse partijen tekenen Langer Thuis Akkoord

De gemeente Rotterdam wil dat ouderen zo veel mogelijk in hun eigen wijk oud kunnen worden. Hiertoe heeft de gemeente het Langer Thuis Akkoord 2020-2025 opgesteld. Het akkoord is getekend door 40 marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, ouderenbonden en de gemeente Rotterdam.

Wethouder Sven de Langen van onder andere zorg en ouderen: “Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Ook neemt het aantal 75-plussers toe. Op deze dubbele vergrijzing bereiden we ons gezamenlijk, als stad voor. We willen plekken in onze wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en actief mee blijven doen. Wonen, welzijn en zorg worden slim georganiseerd.”

Het Langer Thuis Akkoord is drieledig. Ten eerste moeten er volgens de ondertekenaars levensloopbestendige woningen worden gebouwd. Ten tweede zouden er ouderenhubs moeten komen in zes wijken. Hiermee wordt een centrale plek bedoeld met allerlei voorzieningen voor ouderen. Ten slotte zouden er nieuwe woonzorgconcepten moeten komen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen of willen wonen, maar niet naar een verpleeghuis hoeven.