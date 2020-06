Rover: alternatief voor mondkapjes bij medische aandoening

Er moet een alternatief komen voor mensen die door een medische aandoening of beperking geen mondkapje kunnen dragen in het openbaar vervoer. Hiervoor pleiten reizigersvereniging Rover en Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Reizigers met onder meer longproblemen of met andere fysieke beperkingen aan bijvoorbeeld handen en armen moeten het openbaar vervoer nu noodgedwongen mijden omdat zij geen mondkapje kunnen dragen, aldus de organisaties.