Ruim 160.000 jongvolwassenen maakten al afspraak HPV-prik

Ruim 160.000 jongvolwassenen van 19 tot 27 jaar maakten afgelopen weken een afspraak voor een vaccinatie tegen HPV, of lieten de eerste prik al zetten, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deze leeftijdsgroep kan zich dit jaar gratis laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat zes soorten kanker kan veroorzaken. Tot dusver kwam dus zo’n 12 procent van de 1,3 miljoen jongvolwassenen in actie.

HPV Awareness Day

Komende zaterdag is het HPV Awareness Day. De vaccinatie is voor jongvolwassenen dan zonder afspraak te krijgen bij 45 GGD-locaties verspreid over het land.

Inhaalslag

Meisjes en jongens krijgen in het jaar dat ze 10 worden een uitnodiging voor de vaccinatie tegen HPV. De prikken zijn onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Meisjes krijgen de vaccinatie al langere tijd aangeboden, maar voor jongens is hij pas sinds vorig jaar beschikbaar. Mede daarom is het RIVM bezig met een eenmalige inhaalslag.

HPV kan onder meer baarmoederhalskanker, maar ook peniskanker en keelkanker veroorzaken. Het virus is seksueel overdraagbaar, dus de kans dat de vaccinatie zijn werk doet is het grootst als je nog niet eerder seks hebt gehad. Toch kan de inenting volgens hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma Jeanne-Marie Hament ook voor mensen in de twintig nog heel goed werken. (ANP)