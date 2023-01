Ruim 20.000 aanvragen voor vergoeding misbruik in de jeugdzorg

In twee jaar tijd zijn er ruim 20.000 aanvragen gedaan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor een vergoeding voor misbruik in de jeugdzorg, meldt de NOS .

De regeling voor een tegemoetkoming van 5.000 euro liep 31 december om middernacht af, nadat het in 2020 werd ingesteld. De regeling is ontworpen vanwege duizenden kinderen in de jeugdzorg die tussen 1945 en 2019 seksueel zijn misbruikt of dwangarbeid moesten verrichten. Dit gebeurde zowel bij het pleeggezin waar de kinderen werden geplaatst als in instellingen.

Schadevergoeding

Mike Eggink, voorzitter van de stichting Jeugdzorg Slachtoffers Nederland, zegt het krijgen van de tegemoetkoming betekent dat slachtoffers moeten afzien van andere schadevergoedingen. “Ik heb nog niemand gehoord die tevreden is met die 5000 euro”, zei hij eerder tegen Omroep Gelderland.