Ruim 40 procent minder melanomen vastgesteld in coronatijd

Tijdens de corona-epidemie zijn er bijna negenhonderd minder melanomen gediagnosticeerd, een daling van 41 procent. De ‘achterstand’ in het aantal huidkankerdiagnoses is nog niet ingehaald. Een duidelijke opgaande trend in aantal diagnoses is ook in de laatste weken nog niet te zien. Dit constateren de beroepsvereniging van pathologen (NVVP) en dermatologen (NVDV) op basis van een voorlopige analyse van trends van pathologie-diagnoses.

Dermatologen beklemtonen via hun beroepsvereniging hoe belangrijk vroegtijdige ontdekking is. Melanomen zijn de meest kwaadaardige vorm van huidkanker, en uitgestelde diagnostiek kan ingrijpende gevolgen hebben voor de behandeling en prognose. Vroege herkenning is daarom essentieel. Dermatologen doen de oproep aan iedereen om met een verdachte plek naar hun huisarts te gaan en dit niet uit te stellen.